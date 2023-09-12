...

Warga di Lereng Gunung Bromo Alami Krisis Air Bersih

Hana Purwadi, Jurnalis · Selasa 12 September 2023 19:31 WIB
Akibat kebakaran Gunung Bromo, sekitar 400 kepala keluarga mengalami krisis air bersih. Krisis air bersih ini terjadi akibat pipa paralon dari mata air Gunung Watangan hangus terbakar akibat kebakaran Gunung Bromo.
 
Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, warga memanfaatkan tandon pipa air yang luput dari kobaran api. Sedangkan warga yang mampu terpaksa membeli air bersih dengan harga Rp130 ribu per 1000 liter.
 
Warga belum bisa membetulkan pipa air karena khawatir adanya bara api dan medan menuju sumber air yang terjal.

