Inilah penampakan Karya Bintang Studio, yang disinyalir menjadi tempat produksi video porno di Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Terdapat 2 ruko dengan 2 lantai, dimana satu ruko menjadi tempat syuting video porno tersebut.

Pada ruko yang menjadi tempat syuting tersebut tidak terlihat adanya aktivitas. Ruko tersebut dalam kondisi tertutup dengan gembok yang terkunci dan terdapat tempat duduk yang terbuat dari bambu.

Reporter: Erfan Maruf

Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

