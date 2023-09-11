Kobaran Api di kawasan savana Gunung Bromo belum padam, banyaknya ilalang kering dan rerumputan membuat api cepat menyebar. Tim gabungan berusaha memadamkan api dari darat dan dari udara dengan helikopter water bombing.

Belum bisa dipastikan luasan lahan yang terbakar di area Gunung Bromo, petugas masih konsentrasi memadamkan api. Petugas akan melakukan pemetaan berapa luasan lahan yang terbakar jika api sudah padam.

Kontributor: Hana Purwadi

(fru)

