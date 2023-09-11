...

Kodam Jaya: Pelaku Tabrakan Beruntun di Tol MBZ dalam Kondisi Psikologis Kurang Sehat

Rizki Falupi, Jurnalis · Senin 11 September 2023 20:15 WIB
Kodam Jaya mengungkap pelaku tabrakan beruntun di Tol layang MBZ dalam kondisi psikologis kurang sehat. Pelaku diketahui adalah Lettu Kavaleri GDW (29) dari kesatuan Yonkav 7/ Pragosa Satya Kodam Jaya.
 
Sebelumnya Lettu GDW diketahui menabrak 7 mobil di tol layang MBZ karena melawan arah. Peristiwa terjadi pada, Sabtu (9/9/2023). Selain psikologis, kondisi kesehatan GDW juga memiliki riwayat penyakit.
 
Reporter : Rizki Faluvi
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

