Kodam Jaya mengungkap pelaku tabrakan beruntun di Tol layang MBZ dalam kondisi psikologis kurang sehat. Pelaku diketahui adalah Lettu Kavaleri GDW (29) dari kesatuan Yonkav 7/ Pragosa Satya Kodam Jaya.
Sebelumnya Lettu GDW diketahui menabrak 7 mobil di tol layang MBZ karena melawan arah. Peristiwa terjadi pada, Sabtu (9/9/2023). Selain psikologis, kondisi kesehatan GDW juga memiliki riwayat penyakit.
Reporter : Rizki Faluvi
Produser: Reza Ramadhan
