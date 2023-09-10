SOLO, Jawa Tengah - Marselino Ferdinan tampil impresif saat Timnas Indonesia U-23 melumat habis Taiwan U-23 dengan skor telak 9-0.
Tepat di hari ulang tahunnya, pemain didikan Persebaya Surabaya itu catatkan 2 gol dan 1 assists. Ia mengucapkan terima kasih pada rekan-rekannya yang memberi ucapan ulang tahun dan dukungan sepanjang pertandingan.
Meski begitu pemain KMSK Deinze ini langsung mengalihkan fokus untuk laga penentuan menghadapi Turkmenistan U-23. Ia berharap Garuda Muda bisa tampil lebih baik dari laga melawan Taiwan.
