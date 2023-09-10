Pasangan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah menggelar prosesi mitoni, yang berlansung di Hotel Sheraton, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Minggu (10/9/2023). Proses mitoni digelar secara tertutup dan hanya dihadiri kedua keluarga besar.

Turut hadir pula Krisdayanti, Raul Lemos dan kedua anaknya. Bahkan KD mengaku senang saat ditemui awak media, usai berlangsungnya acara mitoni.



