Bertemu Macron, Jokowi Apresiasi Investasi Prancis di Sektor Strategis Indonesia

Putranegara Batubara, Jurnalis · Minggu 10 September 2023 19:00 WIB
Presiden Joko Widodo mengapresiasi investasi Prancis pada sektor strategis di Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di New Delhi, India, pada Sabtu (9/9/2023).
 
Ada 4 Letter of Intent dari calon investor Prancis untuk dukung pembangunan IKN. Presiden berharap, kesepakatan antarkedua negara tersebut dapat segera terwujud dalam waktu dekat. 
 
Jokowi juga meminta dukungan Prancis terhadap proses keanggotaan Indonesia menjadi bagian dari Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). 

