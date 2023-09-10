Pecco Bagnaia berhasil merengkuh podium ketiga di MotoGP San Marino 2023,

setelah minggu lalu alami kecelakaan mengerikan di Catalunya. Bagnaia finis di belakang Jorge Martin yang memenangi balapan dan rekan senegaranya Marco Bezzecchi.

Menunggangi motor dengan warna kuning spesial, Bagnaia mampu tampil maksimal dengan kondisi kaki kanan yang cedera.

Hasil ini membuat sang juara bertahan masih memuncaki klasemen dengan selisih 36 poin dengan Jorge Martin di peringkat 2.

