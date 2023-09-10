Presiden Joko Widodo dan PM Italia Giorgia Meloni melakukan pertemuan bilateral. Pertemuan digelar di New Delhi, India, pada Minggu (10/9/2023). Pertemuan membahas sejumlah kerja sama dan investasi Italia.

Jokowi menyambut baik peningkatan investasi oleh Italia ke Indonesia. Jokowi mengundang Italia untuk terlibat dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia dan infrastruktur hijau.

Ia juga meminta dukungan PM Meloni atas keanggotaan Indonesia di Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

Reporter : Puteranegara

Produser: Reza Ramadhan

