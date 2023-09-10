...

Gelar Pertemuan dengan PM Meloni, Jokowi Tawarkan Italia Investasi Kendaraan Listrik

Minggu 10 September 2023 18:46 WIB
Presiden Joko Widodo dan PM Italia Giorgia Meloni melakukan pertemuan bilateral. Pertemuan digelar di New Delhi, India, pada Minggu (10/9/2023). Pertemuan membahas sejumlah kerja sama dan investasi Italia.
 
Jokowi menyambut baik peningkatan investasi oleh Italia ke Indonesia. Jokowi mengundang Italia untuk terlibat dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia dan infrastruktur hijau. 
 
Ia juga meminta dukungan PM Meloni atas keanggotaan Indonesia di Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
 
Reporter : Puteranegara
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

