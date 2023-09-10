...

Hasto Beberkan Eks Wakapolri Gatot Eddy Bakal Gabung Tim Pemenangan Ganjar

Jonathan Simanjuntak, Jurnalis · Minggu 10 September 2023 17:46 WIB
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyebut eks Wakapolri Komjen Pol (Purn) Gatot Eddy Pramono akan bergabung ke Tim Pemenangan Ganjar Pranowo. Gatot akan ditunjuk sebagai Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo. Hal itu disampaikan Hasto di Serang, Banten, Minggu (10/9/2023).
 
Hasto mengatakan bahwa proses melibatkan pihak-pihak luar untuk memenangkan Ganjar bukan melalui proses tawar-menawar. Sebaliknya, ada komunikasi batin dan spiritual yang melihat bahwa Ganjar merupakan sosok yang baik untuk menjadi Presiden mendatang.
 
Hasto dalam kesempatan ini juga menjawab isu terkait penunjukan Ketua dan Wakil Ketua Tim Pemenangan Ganjar Pranowo yang diisukan belum dikomunikasikan terlebih dahulu. Ia pun meyakinkan bahwa hal tersebut telah dikomunikasikan terlebih dahulu.
 
