Presiden Joko Widodo mengunjungi Mahatma Gandhi Samadhi, New Delhi, Minggu (10/9/2023). Kunjungan Presiden ke sana bersama para pemimpin negara lainnya untuk memberikan penghormatan kepada Mahatma Gandhi.

Kegiatan tersebut juga merupakan salah satu rangkaian KTT G20 India. Para pemimpin memeberikan penghormatan kepada Mahatma Gandhi dengan karangan bunga yang telah diletakan di hadapan masing-masing.

Reporter : Puteranegara

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

