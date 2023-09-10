...

Wacana Menduetkan Ganjar-Ridwan Kamil, Sekjen PDIP: Bukti Pemimpin Banyak Dukungan

Jonathan Simanjuntak, Jurnalis · Minggu 10 September 2023 18:00 WIB
A A A
Nama Ridwan Kamil (RK) kini santer dikabarkan bakal mendampingi bakal calon Presiden (Bacapres) yang diusung Partai Perindo Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024 mendatang. Bahkan Kang Emil juga sempat bertemu secara tertutup dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.
 
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto justru menilai kabar itu justru menandakan sosok Ganjar merupakan pemimpin yang banyak didukung kalangan masyarakat. Hal itu disampaikan Hasto di Serang, Banten, Minggu (10/9/2023).
 
Hasto juga menanggapi positif pernyataan  Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono yang menyatakan terhormat apabila Mantan Gubernur Jawa Barat itu dipasangkan dengan Ganjar. Menurutnya tanggapan positif itu akan menjadi salah satu pertimbangan bagi Kang Emil mendampingi Ganjar.
 
Reporter : Jonathan Simanjuntak
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini