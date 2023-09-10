Nama Ridwan Kamil (RK) kini santer dikabarkan bakal mendampingi bakal calon Presiden (Bacapres) yang diusung Partai Perindo Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024 mendatang. Bahkan Kang Emil juga sempat bertemu secara tertutup dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto justru menilai kabar itu justru menandakan sosok Ganjar merupakan pemimpin yang banyak didukung kalangan masyarakat. Hal itu disampaikan Hasto di Serang, Banten, Minggu (10/9/2023).

Hasto juga menanggapi positif pernyataan Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono yang menyatakan terhormat apabila Mantan Gubernur Jawa Barat itu dipasangkan dengan Ganjar. Menurutnya tanggapan positif itu akan menjadi salah satu pertimbangan bagi Kang Emil mendampingi Ganjar.

Reporter : Jonathan Simanjuntak

Produser: Reza Ramadhan

