Ammar Zoni menangis setelah menjalani sidang tuntutan atas kasus narkoba yang menjeratnya di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Jum'at (8/9/2023). Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Ammar Zoni dan dua terdakwa lainnya dengan hukuman 1 tahun penjara.

Agenda sidang dilanjutkan dengan nota pembelaan oleh pihak Ammar Zoni. Kuasa hukum Ammar, Abdullah Emile Oemar Alamudy, berharap sang aktor bebas atau menjalani rehabilitasi lanjutan.

Reporter : Ravie Wardani

Producer : Erlangga Agung Asmoro

(rns)

