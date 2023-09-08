...

Ammar Zoni Nangis Dituntut 1 Tahun Penjara atas Kasus Narkoba, Kuasa Hukum: Jauh dari Harapan

Ravie Wardani, Jurnalis · Jum'at 08 September 2023 15:15 WIB
Ammar Zoni menangis setelah menjalani sidang tuntutan atas kasus narkoba yang menjeratnya di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Jum'at (8/9/2023). Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Ammar Zoni dan dua terdakwa lainnya dengan hukuman 1 tahun penjara.
 
Agenda sidang dilanjutkan dengan nota pembelaan oleh pihak Ammar Zoni. Kuasa hukum Ammar, Abdullah Emile Oemar Alamudy, berharap sang aktor bebas atau menjalani rehabilitasi lanjutan.
 
Reporter : Ravie Wardani     
Producer : Erlangga Agung Asmoro

(rns)

