Ammar Zoni menangis setelah menjalani sidang tuntutan atas kasus narkoba yang menjeratnya di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Jum'at (8/9/2023). Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Ammar Zoni dan dua terdakwa lainnya dengan hukuman 1 tahun penjara.
Agenda sidang dilanjutkan dengan nota pembelaan oleh pihak Ammar Zoni. Kuasa hukum Ammar, Abdullah Emile Oemar Alamudy, berharap sang aktor bebas atau menjalani rehabilitasi lanjutan.
Reporter : Ravie Wardani
Producer : Erlangga Agung Asmoro
(rns)
