Ribuan Warga Terpaksa Mengungsi akibat Hantaman Badai Haikui

Betty Usman, Jurnalis · Jum'at 08 September 2023 18:30 WIB
Pusat Meteorologi Nasional Tiongkok memperkirakan hujan badai akan melanda sebagian wilayah pesisir Tiongkok termasuk Guangdong, Guangxi, dan Hainan mulai Jum’at pagi hingga Sabtu pagi 9/9.
 
Dipengaruhi oleh Topan Haikui, topan ke-11 tahun ini, banyak kota dan kabupaten di pesisir Tiongkok timur dan selatan dilanda hujan lebat sejak Kamis, hujan ini juga menghantam beberapa wilayah lainnya.
 
Pihak berwenang menyatakan 294.100 penduduk terpaksa mengungsi. Seluruh Fujian terendam banjir dan berdampak pada 1,6 juta warganya, sejak Rabu 6/9. KNPB dan Kementerian Penanggulangan Bencana telah aktifkan tanggap darurat Tingkat IV di Fujian.

