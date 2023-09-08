Warga Depok dikagetkan penemuan mayat ibu berinisial GAH (64) dan anak laki berinisial DAW (38) yang telah membusuk tinggal tulang belulang dan tengkorak di perumahan elite Cinere, Depok, Jawa Barat pada Kamis (7/9/2023). Berdasarkan keterangan dari Lurah setempat, korban dikenal jarang bersosialisasi dengan warga sekitar.

Kedua jenazah diperkirakan sudah meninggal lebih dari satu bulan. Polisi langsung membawa jenazah ke RSCM untuk dilakukan autopsi. Untuk

Reporter : Iyungrizki

Produser: Reza Ramadhan

