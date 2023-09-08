13 bulan mengayuh sepeda ke Makkah, Yunus tiba di Jombang, Kamis (7/9). Yunus jemaah haji dengan sepeda itu berangkat ke Makkah pada 7 Juli 2022. Jemaah haji itu tiba di Makkah bertepatan dengan Ramadan 2023

Yunus merupakan warga Desa Jombok, Ngoro, Jombang, Jawa Timur. Yunus langsung mampir ke Ponpes Tebuireng melepas rindu pada gurunya

Kontributor: Mukhtar Bagus

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News