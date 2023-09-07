Timnas Indonesia mulai menggeber porsi latihan taktikal jelang meladeni Turkmenistan di FIFA Matchday. Dengan materi pemain yang sudah komplet, tim pelatih meningkatkan intensitas latihan. Porsi latihan sudah berfokus pada laga menghadapi negara peringkat 138 itu.

Di bawah arahan asisten pelatih Choi In-Cheol, skuad Garuda berambisi memetik kemenangan untuk memperbaiki rangking FIFA.

Produser: Andika Gesta

(rns)

