Kematian ibu dan anak di dalam kamar mandi di Cinere, Depok masih menjadi misteri. Dalam olah tkp selama 5 jam bersama tim gabungan polisi masih belum bisa menentukan penyebab kematian 2 jasad ini.

Kondisi kedua jasad yang sudah membusuk dan tinggal tengkorak menyulitkan kepolisian untuk mengidentifikasi penyebab kematian.

Sejumlah barang pribadi di dekat jasad korban diamankan kepolisian termasuk sepucuk kertas berisi nama dan nomor telpon keluarga.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News