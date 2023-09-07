Presiden Jokowi menggelar pertemuan bilateral dengan PM Papua Nugini, James Marape. Pertemuan digelar di Ruang Kakatua, Jakarta Convention Center, Kamis (7/9). Pertemuan itu digelar di sela-sela pelaksanaan KTT ke-43 ASEAN.

Dalam sambutannya, Jokowi menyampaikan penghargaan atas dukungan Papua Nugini. Khususnya terhadap kedaulatan dan integritas Indonesia.

Reporter: Raka Novianto

Produser: Akira Aulia W



