Detik-Detik Balita Terlindas Mobil Tetangganya hingga 2 Kali di Makassar, Begini Kondisinya

Leo Muhammad Nur, Jurnalis · Rabu 06 September 2023 15:00 WIB
Balita berusia 1 tahun terlindas mobil di Kota Makassar, Sulawesi Selatan 18 agustus 2023 lalu, pihak keluarga baru melaporkan kejadian karena pihak pelaku dinilai kurang  memiliki rasa empati terhadap korban.
 
korban sempat memiliki pembengkakkan dibagian kaki dan kelaianan  ketika berjalan hingga kini. Namun, berdasarkan hasilnya pemeriksaan medis  balita laki-laki itu diketahui tidak mengalami luka serius.
 
Sementara, Polisi  tidak melakukan penahanan terhadap pengemudi mobil namun menyita mobil tersebut.
 
