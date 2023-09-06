Balita berusia 1 tahun terlindas mobil di Kota Makassar, Sulawesi Selatan 18 agustus 2023 lalu, pihak keluarga baru melaporkan kejadian karena pihak pelaku dinilai kurang memiliki rasa empati terhadap korban.

korban sempat memiliki pembengkakkan dibagian kaki dan kelaianan ketika berjalan hingga kini. Namun, berdasarkan hasilnya pemeriksaan medis balita laki-laki itu diketahui tidak mengalami luka serius.

Sementara, Polisi tidak melakukan penahanan terhadap pengemudi mobil namun menyita mobil tersebut.

Kontributor: Leo Muhammad Nur

