Karhutla terjadi di Desa Cintajaya, Pedamaran, Ogan Komering Ilir, Sumsel, Selasa (5/9)

Seluas 300 hektare lahan gambut hangus terbakar. Jumlah luasan lahan yang terbakar diperkirakan akan terus bertambah.

Angin kencang dan sulitnya akses ke titik api menjadi kendala pemadaman. Lokasi yang terbakar merupakan lahan gambut dengan hamparan ilalang sehingga sulit dipadamkan

Kontributor: Fitriadi

