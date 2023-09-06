Kebakaran di kawasan hutan Gunung Arjuno dan Gunung Welirang meluas. Kebakaran membuat Taman Hutan Raya Raden Suryo ditutup, Selasa (5/9).

Lokasi wisata yang tutup mulai dari wisata pendakian Watu Jengger, Bukit Semar, Bukit Cendono, Wisata Panorama Patung Sewu, air terjun Watu Lumpang, air terjun Watu Ondo dan Loka Wiyata Surya Buper Pacet.

Penutupan dilakukan untuk mengantisipasi kebakaran masuk lokasi wisata. Penutupan hingga jangka waktu yang belum ditentukan.

Selain merusak ekosistem dan habitat hewan, kebakaran juga dapat merusak sumber mata air.

Kontributor: Sholahudin

(fru)

