...

Tampilan Garang Stargazer X, Penantang Baru di Kelas Crossover

Febry Rachadi, Jurnalis · Selasa 05 September 2023 12:15 WIB
A A A
PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) meluncurkan Hyundai Stargazer X sebagai model baru di GIIAS 2023. 
 
Dibanding versi standar, Stargazer X punya gril lebih tegas. Desain kokoh itu semakin stylish dengan pelek Diamond Cut Alloy berukuran 17 inci.
 
Stargazer X dibekali mesin Smartstream kapasitas 1.500 cc, 4 silinder DOHC dengan pasokan tenaga sampai 115 hp pada putaran 6.300 rpm dan torsi maksimum 143,8 Nm di putaran 4.500 rpm
 
Adanya fitur Captain Seats juga menjadi daya tarik mobil crossover ini.  Penumpang dapat nyaman untuk beristirahat karena jarak antar kursi cukup lega, sepertinya halnya duduk di kursi premium.
 
Stargazer X sendiri terdiri atas dua varian, yakni Stargazer X Style dan Stargazer X Prime.  Mobil ini juga dibanderol dengan harga cukup bersaing yakni mulai dari Rp325,6 juta hingga Rp336,2 juta (on the road).
 
------------
 
Produser : Febry Rachadi
ve: fani g.

(sfn)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini