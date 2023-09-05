PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) meluncurkan Hyundai Stargazer X sebagai model baru di GIIAS 2023.

Dibanding versi standar, Stargazer X punya gril lebih tegas. Desain kokoh itu semakin stylish dengan pelek Diamond Cut Alloy berukuran 17 inci.

Stargazer X dibekali mesin Smartstream kapasitas 1.500 cc, 4 silinder DOHC dengan pasokan tenaga sampai 115 hp pada putaran 6.300 rpm dan torsi maksimum 143,8 Nm di putaran 4.500 rpm

Adanya fitur Captain Seats juga menjadi daya tarik mobil crossover ini. Penumpang dapat nyaman untuk beristirahat karena jarak antar kursi cukup lega, sepertinya halnya duduk di kursi premium.

Stargazer X sendiri terdiri atas dua varian, yakni Stargazer X Style dan Stargazer X Prime. Mobil ini juga dibanderol dengan harga cukup bersaing yakni mulai dari Rp325,6 juta hingga Rp336,2 juta (on the road).

