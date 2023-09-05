...

Ridwan Kamil Serahkan Kujang Pusaka ke Bey Machmudin, Simbol Peralihan Kekuasaan

Ervan David, Jurnalis · Selasa 05 September 2023 21:15 WIB
Gubernur Jabar  periode 2018-2023 Ridwan Kamil menyerahkan tonggak pemimpin kepada Pj Gubernur Jabar Bey Triyadi Machmudin acara serah terima jabatan dilakukan di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Selasa(5/9) sore.
 
Pada momen ini Kang Emil menyerahkan sebuah kujang pusaka yang jadi simbol pemimpin Jabar kepada Bey Machmudin. Kang Emil juga menitip pesan kepada Bey Machmudin untuk bisa mengayomi masyarakat Jawa Barat. 
 
Sementara, Bey Machmudin menegaskan akan melanjutkan program di Pemprov Jabar dan memperbaiki yang kurang.
 
