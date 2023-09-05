Gubernur Jabar periode 2018-2023 Ridwan Kamil menyerahkan tonggak pemimpin kepada Pj Gubernur Jabar Bey Triyadi Machmudin acara serah terima jabatan dilakukan di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Selasa(5/9) sore.

Pada momen ini Kang Emil menyerahkan sebuah kujang pusaka yang jadi simbol pemimpin Jabar kepada Bey Machmudin. Kang Emil juga menitip pesan kepada Bey Machmudin untuk bisa mengayomi masyarakat Jawa Barat.

Sementara, Bey Machmudin menegaskan akan melanjutkan program di Pemprov Jabar dan memperbaiki yang kurang.

Kontributor: Ervan David

