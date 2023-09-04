Pencalonan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menjadi bakal cawapres Anies Baswedan terus menuai kontroversi. Kali ini, giliran kader partai nasdem yang mengungkapkan kekecewaannya untuk pasangan di Pilpres 2024 tersebut.

Kader Partai Nasdem bersama sejumlah pedagang pasar di Cakung, Jakarta Timur menggelar aksi penolakan di depan Pasar Kalimalang, Senin (4/9) siang. Sejumlah atribut partai berupa bendera yang terpasang di sepanjang jalan pun dicopot sekaligus dibakar.

Kekecewaan para kader disebabkan kabar Muhaimin Iskandar yang diduga tersangkut kasus korupsi.

Kontributor: Rio Manik

Produser: Kristo Suryokusumo

