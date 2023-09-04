...

Jelang KTT ASEAN, Sejumlah Sekolah di Jakarta Berlakukan PJJ

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Senin 04 September 2023 13:00 WIB
Jelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN, sejumlah sekolah di Jakarta memberlakukan sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ). Pembelajaran secara daring ini akan dilakukan selama 4 hari ke depan selama KTT ASEAN ke-43.
 
Seperti di SMAN 68 Salemba, Jakarta Pusat, nampak suasana di lingkungan sekolah seperti ruang kelas dan ruang guru kosong. PJJ dilakukan agar jalur yang akan dilalui para tamu negara peserta ktt asean tidak terjebak kemacetan.
 
Kontributor: Rani Stones Sanjaya
Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

