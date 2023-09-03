Erling Haaland mencetak hattrick yang mengantarkan Manchester City tekuk Fulham 5-1. Haaland lesakkan tiga gol untuk menutup pesta City di menit 58, 70, dan 90+5. Torehan itu membuatnya jadi pemain tercepat yang mengemas 40 gol di Liga Inggris, ia hanya butuh 39 penampilan.

Di laga itu Haaland juga mengarsiteki lahirnya gol pembuka yang dibuat Julian Alvarez. Catatan itu menahbiskannya sebagai pemain tercepat yang terlibat 50 gol di Liga Inggris memecahkan rekor milik Andrew Cole.

