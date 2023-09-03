Berkunjung dan berwisata ke Blora, Jawa Tengah tidak hanya menikmati keindahan alam. Patut pula mencicipi wisata kuliner yang wajib dicoba. Seperti kuliner lontong opor Ngloram Pak Pangat yang legendaris sejak tahun 1998.

Warung lontong opor Pak Pangat menyediakan 3 porsi yaitu Rp 20 ribu untuk porsi biasa, Rp 30 ribu untuk porsi jumbo dan Rp 110 ribu untuk porsi 1 ekor ayam opor.

