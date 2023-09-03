Matneri (61), warga Bangkalan, Madura, mendatangi kantor damkar untuk meminta tolong (3/9). Matneri meminta petugas damkar untuk melepaskan cincin di jarinya karena sudah membengkak

Membuat Matneri memilih petugas damkar ketimbang ke rumah sakit lantaran takut jarinya diamputasi. Dengan gerinda kecil, petugas damkar mencoba melepaskan cincin batu akik di jari Matneri

Meskipun sudah menggunakan cairan khusus untuk mengurangi rasa panas pada jarinya. Setelah kurang lebih satu jam, akhirnya cincin tersebut dapat terlepas

