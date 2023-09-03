...

Datangi Kantor Damkar, Lansia Minta Bantuan Petugas Lepaskan Cincin karena Takut Diamputasi

Taufik Syahrawi, Jurnalis · Minggu 03 September 2023 22:21 WIB
Matneri (61), warga Bangkalan, Madura, mendatangi kantor damkar untuk meminta tolong (3/9). Matneri meminta petugas damkar untuk melepaskan cincin di jarinya karena sudah membengkak
 
Membuat Matneri memilih petugas damkar ketimbang ke rumah sakit lantaran takut jarinya diamputasi. Dengan gerinda kecil, petugas damkar mencoba melepaskan cincin batu akik di jari Matneri
 
Meskipun sudah menggunakan cairan khusus untuk mengurangi rasa panas pada jarinya. Setelah kurang lebih satu jam, akhirnya cincin tersebut dapat terlepas

Berita Terkait

