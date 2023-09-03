Menparekraf, Sandiaga Uno merekomendasikan Belitung sebagai destinasi untuk post event trip bagi delegasi KTT ke-43 ASEAN. Dipilihnya Belitung karena dikenal sebagai destinasi wisata geopark.

Daya tarik Belitung memiliki perpaduan budaya dan geografis yang saling berkaitan. Tak hanya itu, beraneka ragam fauna dan flora unik hidup di Pulau Belitung.

Kontributor: Suharli

Produser: Akira Aulia W

