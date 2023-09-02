Romelu Lukaku disambut meriah ribuan suporter AS Roma di Stadion Olimpico. Perkenalan Lukaku terjadi sebelum kick off AS Roma melawan AC Milan pada pekan ketiga Liga Italia.

Sayangnya, sambutan meriah striker asal Belgia ini harus berakhir dengan pahit. Debut Lukaku bersama I Giallorossi sebagai pengganti, ditandai dengan kekalahan. AS Roma takluk oleh tim tamu AC Milan dengan skor 1-2.

Kekalahan tersebut membuat AS Roma belum merasakan kemenangan di tiga laga pertama Liga Italia 2023-2024.

