Romelu Lukaku bersama AS Roma, Disambut Meriah Fans Berujung Debut Pahit

Febry Rachadi, Jurnalis · Sabtu 02 September 2023 13:50 WIB
Romelu Lukaku disambut meriah ribuan suporter AS Roma di Stadion Olimpico. Perkenalan Lukaku terjadi sebelum kick off AS Roma melawan AC Milan pada pekan ketiga Liga Italia.
 
Sayangnya, sambutan meriah striker asal Belgia ini harus berakhir dengan pahit. Debut Lukaku bersama I Giallorossi sebagai pengganti, ditandai dengan kekalahan. AS Roma takluk oleh tim tamu AC Milan dengan skor 1-2.
 
Kekalahan tersebut membuat AS Roma belum merasakan kemenangan di tiga laga pertama Liga Italia 2023-2024.
 
Produser : Febry Rachadi
ve: fani g.

(sfn)

