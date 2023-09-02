Synchronize Fest 2023 hari kedua telah digelar di Gambir Expo, Kemayoran, Jakarta, Sabtu (2/9). Penonton Synchronize Fest 2023 hari kedua tampak lebih padat dari sebelumnya.

Warga-wargi (sebutan penonton Synchronize Fest 2023) seolah tak sabar untuk menyaksikan penampilan puluhan musisi. Kendati begitu, mereka tampak tertib dalam menunggu giliran masuk ke area konser.

Petugas keamanan sibuk memeriksa barang bawaan penonton sebelum memasuki kawasan Gambir Expo. Sebab, penonton dilarang membawa makan, minuman dan barang berbahaya dari luar.

Sebagai informasi, Synchronize Fest 2023 digelar selama 3 hari mulai dari 1-3 September.

(mhd)

