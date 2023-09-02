...

Antrean Mengular di Pintu Masuk di Synchronize Fest 2023 Hari Kedua

Dea Kastamilla Charity, Jurnalis · Sabtu 02 September 2023 20:45 WIB
Synchronize Fest 2023 hari kedua telah digelar di Gambir Expo, Kemayoran, Jakarta, Sabtu (2/9). Penonton Synchronize Fest 2023 hari kedua tampak lebih padat dari sebelumnya.
 
Warga-wargi (sebutan penonton Synchronize Fest 2023) seolah tak sabar untuk menyaksikan penampilan puluhan musisi. Kendati begitu, mereka tampak tertib dalam menunggu giliran masuk ke area konser.
 
Petugas keamanan sibuk memeriksa barang bawaan penonton sebelum memasuki kawasan Gambir Expo. Sebab, penonton dilarang membawa makan, minuman dan barang berbahaya dari luar.
 
Sebagai informasi, Synchronize Fest 2023 digelar selama 3 hari mulai dari 1-3 September.

(mhd)

