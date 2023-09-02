Synchronize Fest 2023 menjadi festival musik yang ramah anak. Hal ini dilihat dari ketersediaan ruang bermain khusus balita yang memiliki fasilitas lengkap.

Di dalam ruangan tersebut, terdapat fasilitas untuk mengusir rasa bosan pada anak berusia balita. Adapun fasilitas tersebut seperti ayunan, perosotan, mobil-mobilan, hingga meja dan bangku berwarna-warni.

Di antara banyak penonton yang didominasi anak muda, ada pula yang memboyong anak balita. Candra, penonton asal Tebet, Jakarta, membawa istri dan anaknya menyaksikan puluhan musisi di Synchronize.