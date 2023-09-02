Satgas Karhutla Jambi menangkap lima terduga pembakar lahan, Sabtu (2/9). Pelaku diamankan dari lokasi yang berbeda di wilayah Jambi. Ironisnya, sampai saat ini kebakaran lahan di Jambi masih terus terjadi.

Tindakan tegas diberikan pada pelaku pembakar lahan tanpa pandang bulu. Data Januari - Agustus 2023, kebakaran di Jambi mencapai luas 325 hektare.

Kontributor: Azhari Sultan Jambi

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

