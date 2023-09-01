Selebgram Tasyi Athasyia kembali menyambangi Polda Metro Jaya, Jumat (1/9/2023) didampingi kuasa hukumnya. Kedatanganya Tasyi bersama suaminya Syech Zaki, guna membawa sejumlah bukti baru untuk kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah dengan terlapor mantan karyawannya.

Sebagai informasi, kisruh antara Tasyi Athasyia dengan mantan karyawan kembali mencuat. Bahkan, mantan karyawannya melaporkan Tasyi terkait dugaan tindak pengancaman dan dugaan pencemaran nama baik.

(mhd)

