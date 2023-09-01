...

Gunakan Mobil Water Canon, Polres Mesuji Bantu Warga yang Terdampak Kekeringan

Ahmad Luthfi Rosyadi, Jurnalis · Jum'at 01 September 2023 21:55 WIB
Polres Mesuji, Lampung menerjunkan mobil water canon untuk membantu sebagian warga Kabupaten Mesuji yang kesulitan mendapatkan air bersih akibat kekeringan.
 
Hal ini disambut warga dengan antusias. Sebab, sudah hampir 2 bulan warga kesulitan mendapatkan air bersih akibat kemarau panjang. Bantuan air bersih gratis ini akan di salurkan secara bertahap setiap hari ke 80 desa di 4 kecamatan yang ada di kabupaten Mesuji.

