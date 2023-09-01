Polres Mesuji, Lampung menerjunkan mobil water canon untuk membantu sebagian warga Kabupaten Mesuji yang kesulitan mendapatkan air bersih akibat kekeringan.

Hal ini disambut warga dengan antusias. Sebab, sudah hampir 2 bulan warga kesulitan mendapatkan air bersih akibat kemarau panjang. Bantuan air bersih gratis ini akan di salurkan secara bertahap setiap hari ke 80 desa di 4 kecamatan yang ada di kabupaten Mesuji.

(mhd)

