Dikabarkan Jokowi Tunjuk Bey Machmudin Jadi Pj Gubernur Jabar dan Nana Sudjana sebagai Pj Gubernur Jateng

Raka Dwi Novianto, Jurnalis · Jum'at 01 September 2023 14:16 WIB
Presiden Joko Widodo dikabarkan telah memutuskan 10 Pj Gubernur untuk 10 provinsiyang habis masa jabatannya pada September 2023 ini. Di antaranya adalah Bey Machmudin sebagai Pj Gubernur Jawa Barat, Bey sendiri sebelumnya adalah Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden 
 
Lalu ada Nana Sudjana sebagai Pj Gubernur Jawa Tengah. Nana Sudjana sebelumnya pernah menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya.
 
Penunjukan Pj tersebut berdasarkan hasil rapat Tim Penilai Akhir (TPA). Kabarnya penunjukan ini diputuskan Jokowi pada Kamis (31/8) sore kemarin.
 
Reporter: Raka Dwi Novianto 
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

