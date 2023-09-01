...

Jokowi tentang Koalisi Perubahan yang Dikabarkan Pecah: Urusannya Ketua Partai Bukan Presiden

Raka Dwi Novianto, Jurnalis · Jum'at 01 September 2023 13:30 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi perihal Koalisi Perubahan pengusung Anies Baswedan sebagai Bacapres yang dikabarkan pecah.
 
Menurut Jokowi, kabar pecahnya koalisi perubahan pengusung Anies menjadi urusan para ketua umum parpol. Para parpol dalam koalisi perubahan yakni Nasdem, Demokrat dan PKS. Hal itu disampaikan Jokowi usai meninjau venue KTT ASEAN, di JCC, Jakarta, Jumat (1/9/2023).
 
Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya membenarkan adanya kesepakatan politik antara Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Gus Imin. Kabar tersebut membuat Demokrat marah dan mengatakan ada rekan koalisi yang berkhianat.
 
