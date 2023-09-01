...

Dukun Cabul Setubuhi Anak di Bawah Umur, Modus Penyembuhan Ibu Korban di Bangka Selatan

Haryanto, Jurnalis · Jum'at 01 September 2023 12:15 WIB
Polisi menangkap pria diduga dukun cabul pelaku persetubuhan anak, Kamis (31/8). Pelaku YP ditangkap di rumah mertuanya di Bangka Selatan, Bangka Belitung. YP empat kali menyetubuhi korban di Kota Pangkalpinang dan Bangka Tengah.
 
Awalnya ibu korban mendatangi pelaku untuk mengobati sakit yang diidap. Kepada anak pasien disebutkan ibunya sembuh jika korban bersetubuh dengannya. Pelaku juga meminta mahar Rp10 juta untuk biaya pengobatan yang dilakukan.
 
Kontributor: Haryanto
Produser: B.Lilia Nova

(fru)

