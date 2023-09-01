Polisi menangkap pria diduga dukun cabul pelaku persetubuhan anak, Kamis (31/8). Pelaku YP ditangkap di rumah mertuanya di Bangka Selatan, Bangka Belitung. YP empat kali menyetubuhi korban di Kota Pangkalpinang dan Bangka Tengah.

Awalnya ibu korban mendatangi pelaku untuk mengobati sakit yang diidap. Kepada anak pasien disebutkan ibunya sembuh jika korban bersetubuh dengannya. Pelaku juga meminta mahar Rp10 juta untuk biaya pengobatan yang dilakukan.

Kontributor: Haryanto

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

