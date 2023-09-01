Partai Demokrat (PD) merasa dikhianati oleh koalisi perubahan terkait isu Partai Nasdem telah sepakat menduetkan Anies Baswedan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Kepala Badan Komunikasi Strategis (Kabakomstra) DPP Demokrat, Herzaky Mahendra mengatakan Partai Demokrat sudah membuat komitmen bersama dalam Koalisi Perubahan, namun ada satu pihak yang main belakang.

Herzaky mengatakan kaget dengan politik tak bermoral yang dilakukan oleh rekan koalisinya.

