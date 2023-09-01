Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh merespons kabar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang akan menjadi bakal calon Wakil Presiden (bacawapres) mendampingi Anies sebagai bakal calon Presiden (Bacapres) di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Kata Surya Paloh hal tersebut bisa saja terjadi.

Diketahui, sebelumnya Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya membenarkan adanya kesepakatan politik antara Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Kesepakatan duet Anies-Cak Imin di Pilpres 2024 itu diprakarsai oleh Partai Nasdem dan PKB.

Ditemui Nasdem Tower, Cikini, Jakarta Pusat Kamis (31/8/2023), Surya pun tak mengelaknya. Kata dia, rencana itu belum sepenuhnya tuntas.

