Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri Rakernas HIPMI XVIII 2023, di ICE BSD Tangerang, Kamis (31/8).

Jokowi mengatakan bahwa dirinya masih menjadi bagian dari HIPMI dan sudah menjadi keluarganya. Jokowi juga menyebut menterinya banyak yang berasal dari HIPMI.

Presiden Jokowi siap memberikan arahan bahkan siap cawe-cawe dengan HIPMI karena merupakan senior.

