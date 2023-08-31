Ratusan pencinta hobi layang-layang beradu aksi di pesisir pantai Desa Silo Baru
Berbagai karakter menghiasi layang-layang yang terbang seperti kartun doraemon dan naga berukuran raksasa. Tak hanya itu, perahu layar dan gerobak bakso pun ikut menghiasi karakter dari peserta lomba
Festival layang-layang ini menjadi hiburan bagi warga Desa Silo Baru
Reporter : Ulil Amri
Producer : Erlangga Agung Asmoro
(rns)
