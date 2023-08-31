...

Naga Raksasa dan Doraemon Hiasi Festival Layang-layang di Pesisir Desa Silo Baru

Ulil Amri, Jurnalis · Kamis 31 Agustus 2023 13:29 WIB
Ratusan pencinta hobi layang-layang beradu aksi di pesisir pantai Desa Silo Baru
 
Berbagai karakter menghiasi layang-layang yang terbang seperti kartun doraemon dan naga berukuran raksasa. Tak hanya itu, perahu layar dan gerobak bakso pun ikut menghiasi karakter dari peserta lomba 
 
Festival layang-layang ini menjadi hiburan bagi warga Desa Silo Baru 
 
Reporter : Ulil Amri 
Producer : Erlangga Agung Asmoro

(rns)

