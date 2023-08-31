...

Terekam CCTV, Bocah Maling Helm Milik Pegawai Servis Komputer di Koja

Yohannes Tobing, Jurnalis · Kamis 31 Agustus 2023 20:12 WIB
Aksi pencurian helm di Jl Cibanteng, Kel. Koja, Kec. Koja, Jakarta Utara, terekam CCTV. Dua pemotor mengambil helm milik pegawai servis komputer yang tergantung di atas motor
 
Saat melintasi motor korban yang terparkir di tempat kerja, kedua pelaku berhenti dan memundurkan kendaraannya
 
Melihat situasi telah aman, pelaku langsung mengambil helm dan pergi meninggalkan lokasi
 
Pemilik helm Arif Fadilah (22) mengatakan, aksi pencurian helm ini terjadi pada saat dirinya sedang menutup toko. Saat hendak pulang menggunakan motor, korban kaget saat helm yang baru saja dibelinya telah hilang
 
Arif mengaku, aksi pencurian helm tersebut merugikan dirinya hingga Rp1 juta

