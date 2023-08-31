Aksi pencurian helm di Jl Cibanteng, Kel. Koja, Kec. Koja, Jakarta Utara, terekam CCTV. Dua pemotor mengambil helm milik pegawai servis komputer yang tergantung di atas motor

Saat melintasi motor korban yang terparkir di tempat kerja, kedua pelaku berhenti dan memundurkan kendaraannya

Melihat situasi telah aman, pelaku langsung mengambil helm dan pergi meninggalkan lokasi

Pemilik helm Arif Fadilah (22) mengatakan, aksi pencurian helm ini terjadi pada saat dirinya sedang menutup toko. Saat hendak pulang menggunakan motor, korban kaget saat helm yang baru saja dibelinya telah hilang

Arif mengaku, aksi pencurian helm tersebut merugikan dirinya hingga Rp1 juta

(fru)

