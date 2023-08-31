Warga Jalan Pangeran Sido Ing Lautan Lorong Buntu, Kota Palembang heboh. Kehebohan dipicu penemuan wanita yang tewas bersimbah darah, Rabu (30/8).

Selain itu, seorang nenek kritis karena dilempar dari lantai dua rumah. Pelaku Julius Adi Saputra (29) cucu dan ponakan korban diduga depresi.

Nenek yang dijatuhkan bernama Romla dievakuasi ke RS dengan kondisi kritis. Kakak korban Nia (32) mengunci diri dalam kamar bersama dua anak.

Kontributor: Guntur

Produser: B.Lilia Nova

(rns)

