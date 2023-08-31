Rifqi Azis (23) hari ini menjalani rekonstruksi di Tapos, Depok, Kamis (31/8). Sebelumnya RA membunuh ibu kandungnya SW dan menganiaya ayahnya BA

Menurut pantauan, pelaku RA tampak mengenakan baju tahanan berwarna oranye. Dengan tangan terborgol RA memulai adegan rekonstruksi dari lantai 2 kantor. Terlihat juga bapak kandung BA yang menjadi korban hadir menyaksikan

Reporter: Refi Sandi

Produser: Akira Aulia W

