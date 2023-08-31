Warga Desa Idaman, Pandeglang, Banten, krisis air bersih, Kamis (31/8). Penyaluran air terkendala tidak bisanya truk pengangkut air masuk ke desa.

Jembatan penghubung desa nyaris ambruk dan tidak bisa dilalui. Truk berhenti dekat jembatan dan warga berjalan kaki 1,5 kilometer dari desa.

Untuk mendapatkan air dari truk, warga juga harus rela antre. Saat ini diketahui, 12 kecamatan di Pandeglang mengalami kekeringan.

Kontributor: Iskandar Nasution

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

