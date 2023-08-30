Sriwijaya FC terus mematangkan persiapan jelang bergulirnya Liga 2 musim ini. Nur Iskandar dan kolega melakukan latihan di Stadion Madya Bumi Sriwijaya.

Menatap pertandingan pembuka, Laskar Wong Kito memastikan Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring akan kembali menjadi home base mereka Manajemen Sriwijaya FC intens berkoordinasi dengan PT Jakabaring Sport City (JSC).

Dengan kembalinya bertanding di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Sriwijaya FC bakal menampilkan performa terbaiknya saat menjamu Sada Sumut FC, pada Minggu (10/9/2023).

