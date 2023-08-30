...

Jelang Liga 2 Bergulir, Sriwijaya FC Pastikan Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Jadi Home Base Musim Ini

Febry Rachadi, Jurnalis · Rabu 30 Agustus 2023 19:10 WIB
Sriwijaya FC terus mematangkan persiapan jelang bergulirnya Liga 2 musim ini. Nur Iskandar dan kolega melakukan latihan di Stadion Madya Bumi Sriwijaya.
 
Menatap pertandingan pembuka, Laskar Wong Kito memastikan Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring  akan kembali menjadi home base mereka Manajemen Sriwijaya FC intens berkoordinasi dengan PT Jakabaring Sport City (JSC).
 
Dengan kembalinya bertanding di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Sriwijaya FC bakal menampilkan performa terbaiknya saat menjamu Sada Sumut FC,  pada Minggu (10/9/2023).
 
Kontributor : Bambang Iriawan
Produser : Febry Rachadi
ve: fani g.

(sfn)

