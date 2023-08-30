Timnas Indonesia U-17 akan menghadapi Korea Selatan U-17 pada laga ujicoba di Stadion Patriot Chandrabhaga, Bekasi, Rabu (30/8). Pelatih Bima Sakti membeberkan target Garuda Asia di laga yang jadi rangkaian persiapan untuk Piala Dunia U-17 ini. Coach Bima ingin di laga nanti timnya tak hanya memburu kemenangan tapi juga mengambil pelajaran berharga dari lawan.

Pelatih 46 tahun itu mengindikasikan akan memainkan semua pemain di laga ini karena ingin melihat perkembangan setiap pemainnya dalam menerapkan pelajaran yang didapat selama latihan.

