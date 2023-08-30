...

Kesuksesan Pentas Indonesian Esports Awards 2023, Dimeriahkan Lyodra dan Marion Jola

Melati Pratiwi, Jurnalis · Rabu 30 Agustus 2023 12:33 WIB
Indonesian Esports Awards 2023 berlangsung dengan sukses dan juga meriah yang digelar pada Selasa, (29/8/2023). Penganugerahan untuk gamers ini dimeriahkan oleh beberapa komedian paling viral diantaranya Komeng, Jarwo Kwat dan Vega Darwanti.
 
Selain itu, panggung IEA 2023 juga dimeriahkan dengan penampilan Nabila Taqiyyah dan Nyoman Paul. Serta special performance dari jebolan Indonesian Idol lain yaitu Lyodra dan Marion Jola.
 
Gelaran Indonesian Esports Awards 2023 GTV merupakan penghargaan dan apresiasi untuk insan virtual di dunia Esport.
 
Reporter : Melati Pratiwi
Producer : Erlangga Agung Asmoro

